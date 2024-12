Natal em Curitiba tem último fim de semana de atrações; veja os destaques

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 entra em seu último fim de semana, encerrando a maior edição de sua história. Entre os destaques, está o espetáculo Noite do Coração, no Parque Tanguá, que encerra o evento na segunda-feira (23) com uma grandiosa apresentação envolvendo 126 artistas em um palco flutuante.

O público também tem até domingo (22) para aproveitar as atrações como os shows no Parque Barigui, Passeio Público e Parque Náutico, o drive-thru de luzes e a roda-gigante O Boticário, na Rua XV de Novembro.

46 dias de atrações

Espetáculo Natal no Parque Tanguá. Foto: Daniel Castellano/SMCS



Durante toda a temporada natalina, 46 dias, cerca de 400 profissionais da área cultural, entre atores, músicos, bailarinos e técnicos, deram vida aos espetáculos. Neste último fim de semana serão 261 artistas em cena quase simultaneamente.

“Este Natal foi histórico, não apenas pela grandiosidade da programação, mas também pelo impacto na economia criativa e pela geração de renda para a classe artística local”, destacou Edson Bueno, diretor artístico do evento.

Parque Barigui com espetáculo e auto de Natal

Espetáculo no Parque Barigui. Foto: José Fernando Ogura/SMCS



No Parque Barigui, o espetáculo “O Nosso Coração Está em Festa” continua em cartaz até domingo, enquanto o “Auto de Natal”, com apresentações às 19h30 e 21h, encanta o público com sua diversidade e emoção.

Carrossel no Passeio Público

Já no Passeio Público, as últimas sessões do “Auto dos Reis Magos” prometem envolver os espectadores na poética jornada dos três reis magos, com início às 19h30. O famoso carrossel veneziano, sucesso entre as famílias, permanece em funcionamento até 6 de janeiro, com horários especiais.

Roda-gigante na Rua XV

Roda-gigante na Rua XV. Curitiba. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Na Rua XV de Novembro, a roda-gigante O Boticário e as feirinhas natalinas das praças Osório e Santos Andrade encerram suas atividades neste domingo, oferecendo os últimos momentos para curitibanos e turistas aproveitarem essas experiências.

Parque Náutico tem drive-thru iluminado

Drive Thru no Parques Náutico. Foto Cido Marques/SMCS

No Parque Náutico, o circuito drive-thru iluminado também se despede com seus cenários encantados para carros, motos e ônibus.