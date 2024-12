Vai descer? Rodovias sentido litoral do Paraná e Santa Catarina têm movimento intenso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Faltando poucos dias para o Natal, o movimento nas estradas já começa a ficar mais intenso neste sábado (21). Quem está planejando pegar as rodovias que vão até os litorais do Paraná e Santa Catarina deve se preparar para um trânsito mais intenso.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, estima que cerca de 93 mil veículos sigam em direção ao litoral do estado até o dia 26 de dezembro.

Ao todo, serão 183 mil veículos circulando pelos dois sentidos da rodovia durante o período, movimento que é mais de duas vezes maior que a circulação nos dias normais.

De acordo com a concessionária, este sábado (21) é um dos dias de maior movimento. Também é estimado mais trânsito na segunda-feira (23), antes do Natal, e na quinta-feira (26). O horário de pico deve ser entre 7 horas e 14 horas.

Já o movimento no retorno a Curitiba deve ser intenso no dia 25, com alta no fluxo de veículos durante todo o dia, em especial entre 11 horas e 22 horas.

BR-376 e BR-101 registram filas neste sábado

A concessionária Arteris Litoral Sul informou que em alguns pontos da BR-376 e da BR-101 o trânsito está intenso. Conforme atualização divulgada às 10h24, na BR-376 há fila do km 652, em Tijucas do Sul, ao km 662, em Guaratuba.

Já na BR-101, o maior movimento se concentra do km 95, em Barra Velha, ao km 124, em Itajaí.

Até o dia 5 de janeiro, a Arteris Litoral Sul estima que 7,6 milhões de veículos circulem pelas estradas entre o Paraná e Santa Catarina, o que representa um acréscimo de 51% em comparação com os dias normais.

O período natalino promete ser o mais intenso. Entre 20 e 26 de dezembro, a expectativa é de que 2,2 milhões de veículos passem pelo trecho administrado pela concessionária. O pico está previsto para este sábado (21), com 354.581 veículos circulando entre 6h e 15h.

Acompanhe o movimento das estradas no Paraná em tempo real

As concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul divulgam com frequência como está o movimento nas estradas. As atualizações podem ser acompanhadas pelo X (antigo Twitter). Confira:

Filas:



➡BR-376/PR – sentido SC

📍km 652 (Tijucas do Sul) ao km 662 (Guaratuba)



🛣️BR-101/SC

⬅sentido Porto Alegre

✅km 95 (Barra Velha) ao km 124 (Itajaí) – pista liberada.



➡Sentido Curitiba

⚠km 32 ao km 28 (Joinville) – acidente na faixa direita.



⛅ Tempo bom. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 21, 2024

🚨🚨Atualização de Tráfego🚨🚨



Campos Gerais



⚠️ PR 151 está com pistas liberadas no km 260, em Piraí do Sul. Fluxo segue normal, sem lentidão ou retenção. — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) December 21, 2024