7,6 milhões de veículos lotarão rodovias do PR e SC no fim de ano

A Arteris Litoral Sul, empresa responsável por administrar 406,6 km de rodovias entre Paraná e Santa Catarina, prevê um aumento significativo no tráfego durante as festas de fim de ano. Entre 13 de dezembro e 5 de janeiro de 2025, espera-se que 7,6 milhões de veículos circulem pelas estradas, um acréscimo médio de 51% em comparação aos dias normais.

O primeiro pico de movimento está previsto para o fim de semana de 13 a 15 de dezembro, com estimativa de 815 mil veículos nas rodovias BR-116 (Contorno Leste), BR-376/PR, BR-101/SC e Contorno de Florianópolis. Isso representa um aumento de 20% em relação ao fluxo habitual.

Operação Verão reforça segurança

Para garantir a segurança e fluidez do trânsito, a concessionária implementará a Operação Verão até março de 2025. Haverá reforço na frota e equipe de profissionais, além do monitoramento constante por mais de 260 câmeras ao longo das rodovias, controladas pelo Centro de Controle e Segurança Operacional em São José dos Pinhais/PR.

Natal movimentado nas estradas

O período natalino promete ser o mais intenso. Entre 20 e 26 de dezembro, a expectativa é de que 2,2 milhões de veículos passem pelo trecho administrado pela Arteris Litoral Sul. O pico de movimento está previsto para sábado, 21 de dezembro, com 354.581 veículos circulando entre 6h e 15h.

A concessionária recomenda que os motoristas se informem sobre as condições das rodovias antes de viajar, mantenham distância segura dos outros veículos, respeitem os limites de velocidade e utilizem equipamentos de segurança adequados para todos os passageiros.

Dica para viajantes

Para quem se desloca entre o Paraná ou Norte de Santa Catarina e o litoral Sul catarinense ou Rio Grande do Sul, a Arteris Litoral Sul sugere o uso do Contorno Viário de Florianópolis. O acesso para quem vai para o Sul é no km 176 da BR-101, em Biguaçu/SC, e para quem segue sentido Norte (Paraná), no km 220 da BR-101, em Palhoça/SC.

Previsão de fluxo diário

20/12: 328.274 veículos (40% acima do normal), pico entre 6h e 17h

21/12: 354.581 veículos (70% acima do normal), pico entre 6h e 15h

22/12: 245.069 veículos (28% acima do normal), pico entre 9h e 11h

23/12: 315.869 veículos (53% acima do normal), pico entre 10h e 17h

24/12: 245.410 veículos (19% acima do normal), pico entre 6h e 17h

25/12: 279.451 veículos (32% acima do normal), pico entre 9h e 18h

26/12: 394.926 veículos (82% acima do normal), pico entre 8h e 19h

Fique atento aos horários de maior movimento e planeje sua viagem com antecedência para garantir uma jornada segura e tranquila neste fim de ano.