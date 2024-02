Chove mais dentro que fora de estação-tubo em Curitiba: assista ao vídeo

A forte chuva que atingiu vários bairros de Curitiba no fim da tarde desta segunda-feira (19) revelou a falta de manutenção da estação-tubo Rui Barbosa, na região do Centro. Imagens de passageiros mostram a intensidade da água da chuva invadindo a estação-tubo.

No vídeo, vários passageiros se desviam das quedas de água que se formaram para poder entrar no biarticulado Pinheirinho. O vídeo gravado pouco antes das 19 horas revela a situação da estrutura. “Chovendo muito dentro da estação. O tubo precisa urgente de manutenção”, conta um usuário do transporte coletivo, em mensagem para a reportagem da Tribuna do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Rua de Curitiba alaga ‘toda hora’ e moradores reclamam: “IPTU não atrasam um dia”

>> Ratos, baratas e dengue! Terreno vira lixão e incomoda vizinhos em Curitiba

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Curitiba estava sob alerta amarelo, considerado como “perigo potencial”, para tempestades nesta segunda-feira (19).

O aviso, válido até o fim da noite desta segunda, prevê chuva forte, ventos intensos e queda de granizo.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs) informou que equipes de manutenção foram acionadas para verificar o ocorrido e fazer o desentupimento das calhas, com a retirada de galhos que se acumularam com a grande quantidade de chuvas no fim da tarde.

“Como esta estação-tubo possui um pinheiro dentro, é provável que galhos da árvore tenham caído e interrompido os condutores da calha”, disse a nota.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba