Com o tema “Sobre as Gentilezas da Vida”, o Cemitério Vertical de Curitiba preparou uma ampla programação para a celebração do Dia de Finados. Até a próxima sexta-feira (03), serão realizadas vivências, missas e apresentações musicais, feira de adoção de pets, arrecadação de recicláveis e campanha de doação de livros.

Entre as novidades para este ano estão o Jardim das Gentilezas, a Estação das Doações e o Planetário Urânia. São esperadas para o Dia de Finados mais de 50 mil pessoas que contarão com uma vasta agenda, serviços especiais e a atenção de 250 colaboradores do Cemitério Vertical de Curitiba.

Segundo Vanessa Zimkovicz, responsável pelo marketing do Cemitério Vertical, o tema escolhido busca valorizar a cortesia, a consideração, o respeito e a amabilidade em relação aos outros. “Isso envolve tratar as pessoas com bondade e empatia, independentemente das diferenças. A gentileza é o desejo genuíno de ajudar e fazer o bem”, lembra Vanessa.

Ciência, gentileza e solidariedade

O Jardim das Gentilezas funcionará no Dia de Finados (02/11). Em uma tenda montada ao ar livre, os visitantes receberão mensagens de incentivo à prática de gentilezas. Outra novidade é a Estação das Doações, um espaço dedicado para a doação de brinquedos, roupas ou itens não perecíveis que serão destinados ao Instituto Beija-Flor (Colombo) e Lar de Idosos Socorro aos Necessitados do Tarumã. A ciência também ganha espaço com as projeções, de hora em hora, de imagens do Universo no Planetário Urânia.

Causa animal e reciclagem – Na quinta e sexta-feira (dias 02 e 03 de novembro), o Cemitério Vertical de Curitiba em parceria com a organização da We Love Pets e a Associação Entre Patas e Beijos, a Feira Social Pet vai incentivar a adoção responsável de filhotes e também cães adultos resgatados que necessitam de um novo lar.

Ao lado da Reciclando com Amor, também serão arrecadados recicláveis como tampas plásticas de refrigerante, água, shampoo, leite, sucos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, material de escritório; lacres de alumínio; tampas metálicas de azeite, bebidas, doces, conservas, entre outros. Todo o valor das vendas dos recicláveis será revertido para a causa animal.

Em outra ação em prol da causa animal, o Cemitério Vertical e a organização Livros e Latidos arrecadam livros para venda. Toda a renda será revertida para ações a favor dos bichinhos de estimação.

A programação ainda reserva atividades para crianças, apresentação musical, missas ecumênicas e em parceria com a Cruz Vermelha será ofertada aferição de pressão aos visitantes. Todas as atrações terão tradução simultânea em libras e transmissão online nos canais do Cemitério Vertical no YouTube e Facebook.

Estrutura

Inaugurado em 1989, o Cemitério Vertical de Curitiba é considerado uma das maiores e mais estruturadas necrópoles da América Latina. Localizado no bairro Tarumã, em uma área de 64 mil m², o espaço tem capacidade para mais de 113 mil sepultamentos entre lóculos e ossuários. Também possui 04 capelas para velório e no centro do cemitério um anfiteatro com capacidade para 340 pessoas sentadas. Seu quadro conta com mais de 250 colaboradores especializados no atendimento humanizado às famílias.

O Cemitério Vertical fica na Rua Konrad Adenauer, 940 – Tarumã

