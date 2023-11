Adão Nepomoceno da Silveira, 76 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: João Nepomoceno da Silveira e Sebastiana Ramin da Silveira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Adival Alves da Silva, 58 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Augusto Alves da Silva e Eva Domingues da Silva. Sepultamento ontem.

Alexsandro de Freitas, 50 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adelino Milton de Freitas e Maria Lúcia de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Alice do Nascimento dos Santos, 1 anos. Filiação: Jonatan Durval Barcelos dos Santos e Natália Cunha do Nascimento dos Santos. Sepultamento hoje, São Francisco Valane, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Almerindo Cabreira, 86 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Cabreira e Clarinda Correa. Sepultamento ontem.

Ana Maciel da Costa, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Gomes Filho e Rosalina Maciel das Neves. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Ângela Andressa de Abreu, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cardoso de Abreu e Terezinha Silveira de Abreu. Sepultamento ontem.

Antônio Cândido Porfírio, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Laureano Porfírio de Matos e Leopoldina de Andrade. Sepultamento ontem.

Antônio César Casagrande, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ary Casagrande e Irlanda de Souza Casagrande. Sepultamento ontem.

Antônio César Perusso, 76 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Joana Perusso. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Antônio Marcelino Oliveira Bastos, 65 anos. Filiação: Natália de Oliveira Bastos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Aquilerton Barboza da Cruz, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jucelino Barboza da Cruz e Jovelina Eloina da Cruz. Sepultamento ontem.

Bruno Gabriel Claudino de Araújo, 20 anos. Filiação: Jair de Araújo e Karinn Claudino de Araújo. Sepultamento sexta-feira, 3 de novembro de 2023, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Paroquia São Pedro Apostolo – Xaxim.

Caetano Henrique Suares Rodrigues de Souza, 28 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sílvio de Souza Frota e Jocineide Suares de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Campo da Esperança.

Cristine Messias, 51 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: José Alvim Messias e Elaine Therezinha Dziecinny Messias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritiibaPR.

David Edison Blanc, 67 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Ivo Francisco Blanc e Alice Batista Blanc. Sepultamento ontem.

Dionete Terezinha de Carvalho, 70 anos. Filiação: Alfonso Wellner e Dalila Wellner. Sepultamento ontem.

Eliza Nicolina Portieri Moraes, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alexandre Portieri e Marietta Sene Portieri. Sepultamento ontem.

Emílio Teodorovicz, 86 anos. Filiação: Miguel Teodorovicz e Ana Teodorovicz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Florêncio Espinola, 71 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Daniela Espinola. Sepultamento ontem.

Henrique Fernando Trindade, 52 anos. Filiação: Melchiades Magachaes Trindade e Regina Fernandes Trindade. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Bandeirantes, saindo da Capela Cemitério Municipal de Bandeirantes.

Ivo Schilipak Wischral, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Júlio Wischral Neto e Guilhermina Schilipak Marconcin. Sepultamento ontem.

Jatir Mendes, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Mendes e Clautildes Alves Mendes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

João Gabriel Moreira, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nilcea Maria Moreira. Sepultamento ontem.

Joaquim Ribeiro dos Santos, 95 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Ribeiro dos Santos e Idilia Gabardo de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

José Przybycien, 80 anos. Filiação: Miguel Przybycien e Júlia Przybycien. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitério Municipal Campo do Tenente, saindo da Capela Municipal.

José Rossi Filho, 88 anos. Filiação: José Rossi e Ana Blecheski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Araucária.

José Sebastião Bochoski, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Bochoski e Verônica Wendrechowski Bochoski. Sepultamento hoje, Cemitério Diamante Mandirituba PR, saindo de Estrada Principal das Onças, 174 Onças Araucária PR.

José do Nascimento, 74 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Joaquim Onofre da Costa e Ana Conseicao do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Avivamento Biblico Fazendinha Curtiba.

Joseli Gonçalves, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Josnauli Gonçalves e Olga Bueno Gonçalves. Sepultamento ontem.

Jurandir Klainer Ferreira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Xavier Klainer e Dalila Franco Klainer. Sepultamento ontem.

Leandro Dutra Pereira, 46 anos. Profissão: servente. Filiação: Josefa Dutra Pereira. Sepultamento ontem.

Leonardo Silva Elyseo, 38 anos. Filiação: Joesil Mauro Cursino Elyseo e Raquel Pereira da Silva. Sepultamento hoje, Municpal, saindo da Capela Municipal.

Leonilda Melo de Freitas, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Aparício Moreira de Melo e Apolinária Farias de Melo. Sepultamento ontem.

Lídia Tereza Skora Nadolny, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valentin Skora e Lúcia Spisila Skora. Sepultamento ontem.

Lourdes Krasota Matos, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paulo Krasota e Olga Krasota. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade Mafra Sc, saindo da Capela Municipal de Mafra Sc.

Lourenço Correia dos Santos, 82 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Esmeraldo Correia dos Santos e Otacília Pinheiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Manoel Messias da Silva, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Analicio Luiz da Silva e Libertina Rosendo Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Marcos Granato, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Holando Granato e Arminda Costa Granato. Sepultamento ontem.

Merilaine Ogg de Lima Matioski, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Mariano de Lima e Natália Ogg de Lima. Sepultamento ontem.

Miguel Arcanjo Martins, 61 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Manoel Martins Gomes e Alice Fontana Martins. Sepultamento ontem.

Nadir Coelho Machado, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Coelho e Donina Etervina Paz. Sepultamento ontem.

Nadir Fernandes, 64 anos. Filiação: Adão Fernandes e Victória Libra Fernandes. Sepultamento ontem.

Nadir de Souza Santos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeus Marques de Souza e Santina Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Natalina Aparecida Xavier Marico, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Xavier e Cecília Furtoza de Almeida. Sepultamento ontem.

Nestor Alves da Silva, 73 anos. Filiação: Plácido Ribas da Silva e Otília Alves Charane da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Nilza Machado de Souza, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Ernesto Machado e Albertina Gonçalves Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus – Curitiba -PR.

Noemi Faria dos Santos, 46 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Jurandir Faria dos Santos e Angelina de Lima dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Orides Feil Vaz, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Vaz Sobrinho e Júlia Feil Vaz. Sepultamento ontem.

Orlando Babisz, 75 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Estanislau Babisz e Maria Babisz. Sepultamento ontem.

Pedro Augusto Zandona, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ramiro Zandona e Carmen de Oliveira Zandona. Sepultamento ontem.

Rafael Fernandes, 35 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Fernandes e Maria Rosa Fernandes. Sepultamento ontem.

Rafael da Silva dos Santos, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco dos Santos e Maria Helena da Silva Tortorelle. Sepultamento ontem.

Rosa Santana, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Joaquim Santana e Maria Isabel dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosa Virgínia Jardim, 76 anos. Filiação: Vicente Ferreira Jardim e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Rosi Maria Ferreira da Silva Damrat, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ferreira da Silva e Otília Orso da Silva. Sepultamento ontem.

Sebastião Pereira Garces, 82 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Leôncio Pereira Garces e Maria Glória de Jesus. Sepultamento ontem.

Selita Klassen, 79 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Otto Muller e Ema Olinda Muller. Sepultamento ontem.

Sérgio Martins Skiba, 79 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Skiba e Vitória Skiba. Sepultamento ontem.

Sione Pacheco Barlletta, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pacheco e Mercxes Maia Pacheco. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Teresinha da Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Bernardo de Souza e Joana Borges de Souza. Sepultamento ontem.

Therezinha Gonçalves de Moura, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gumercindo Gonçalves dos Santos e Lydia Gonçalves de Moura. Sepultamento ontem.

Thiago Barros da Silva, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Barros da Silva e Elenilda Tereza Barros da Silva. Sepultamento ontem.

Valdir Paulo dos Passos, 56 anos. Profissão: agente. Filiação: Waldomiro Martins dos Passos e Eloina Alves dos Passos. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia da Silva, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Waldemar Custodio da Silva e Maria de Lourdes Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Wilma Kunnakola, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yoshikatsu Ikezaki e Sakano Ikezaki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Zelita Vieira Simões, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Vieira da Silva e Etelvina Fantinato Portela. Sepultamento ontem.