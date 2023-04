Casal é preso suspeito de roubo à joalheria de shopping em Curitiba

Um casal de 24 e 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26) suspeito de envolvimento no roubo à joalheria de um shopping em Curitiba. O crime aconteceu na terça-feira (25). Os dois foram encontrados em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com o delegado da Rodrigo Brown, os suspeitos utilizaram um veículo para fugir do local do roubo e atearam fogo na sequência. Durante as investigações, os policiais civis identificaram outro carro utilizado no crime, abordando o casal em São José dos Pinhais.

LEIA TAMBÉM:

>> Acidente na marginal da BR-277 deixa motorista ferido em ponto crítico em Curitiba

>> Bar O Torto em Curitiba é templo de Garrincha, futebol, boemia e até de polêmicas

“Ao ser abordado, o homem confirmou que estava em posse de droga e que o veículo foi emprestado para prática do roubo. Também realizamos diligências na residência e no estúdio de tatuagem da mulher, localizando mais drogas no local”, complementa Brown.

Foram apreendidos 84 quilos de maconha, haxixe e um veículo. Os indivíduos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão indiciados por associação criminosa.

O homem, de 24, possui passagens policiais por roubo e tráfico de drogas. A mulher não possui antecedentes. As investigações continuam a fim de localizar possíveis envolvidos no roubo e esclarecer os fatos.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?