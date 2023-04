Um acidente envolvendo dois carros na marginal da BR-277 deixou um motorista ferido na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Mossunguê, em Curitiba. O local é um ponto de críticas de motoristas que transitam diariamente na região pela falta de visibilidade.

O acidente foi na esquina da Rua Marcos Andreatta, quase em frente a empresa de ônibus Rimatur. Segundo Elton Ogg, 47 anos, empresário, ele mesmo já fez solicitações para a prefeitura de Curitiba para que se coloque uma lombada.

“Carros ficam estacionados na esquina e prejudicam a visualização de outros motoristas que precisam seguir em direção a outros bairros próximos. Toda semana tem acidente, e logo poderemos ter algo mais grave. A prefeitura alega que a responsabilidade não é dela, pois é um trecho estadual”, informou Elton.

Quanto ao acidente, os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Um motorista de aplicativo de carona precisou ser encaminhado ao Evangélico Machenzie, mas sem risco de morte.

A reportagem cobrou o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), responsável pelo trecho, mas ainda não recebeu um retorno sobre a solicitação.

