São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, entra de vez no clima do Natal a partir desta terça-feira (26) com a abertura da Casa do Papai Noel, no Parque da Fonte. A atração que encanta turistas e moradores da cidade há mais de 20 anos terá uma programação especial em 2019, com uma decoração natalina caprichada e diversas apresentações musicais e teatrais, para pessoas de todas as idades. Papai Noel também estará disponível para tirar fotos durante as quatro semanas do evento, que vai até o dia 23 de dezembro.

+ Leia mais: Espetáculo de Natal do Palácio Avenida terá participação do público neste ano

Para celebrar a abertura da Casa do Papai Noel, haverá a entrega da chave ao bom velhinho às 18h desta terça com apresentação de canções de Natal com a Banda Marcial de São José dos Pinhais e o Coral Melodia, além da queima de fogos de artifício. Assim como São José dos Pinhais, Curitiba também se enfeitou e programou vários eventos para o Natal 2019.

Atrações e novidades

Entre as atrações deste ano, os visitantes poderão fazer um passeio de trenzinho, apreciar os shows de luzes e ainda se divertir com a neve artificial. “O maior destaque desse ano vai ser a locomotiva, o novo trenzinho da casa. Além dele, vamos ter dois Papais Noeis dentro da casa e a Praça da Neve, agora com ainda mais neve, uma neve mais grossa”, conta o organizador da Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais, Juliano Brandt.

+ Leia ainda: Maria Fumaça mais antiga do PR já tem data para iluminar o Natal de Curitiba

10 milhões de lâmpadas

Já na decoração do espaço, foram usadas mais 10 milhões de lâmpadas coloridas, que iluminarão uma estrutura de sete mil metros quadrados, que inclui o túnel que recepciona as famílias. “Temos um túnel com mais de cem mil lâmpadas. Ficou bem iluminado. Este ano ele está diferente, foi feito com uma rede e dobrou o tamanho. Enfim, deixamos a casa com uma decoração mais glamourosa, mais bonita”, diz Juliano.

Teatro de bonecos, atrações musicais infantis e para adultos, apresentação da orquestra de cordas do município, entre outros espetáculos culturais também devem fazer o público ser contagiado pela magia e o espírito de Natal. E para não deixar as famílias fazerem o passeio de barriga vazia, uma praça de alimentação com feira gastronômica e foodtrucks foram montados no local.

Funcionamento

A Casa do Papai Noel estará aberta aos visitantes de 26 de novembro a 23 de dezembro, de segunda a domingo, das 18h às 22h. Crianças até 12 anos e idosos com mais de 60 anos não pagam o valor da entrada que é de R$ 8.

Serviço

Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais

Endereço: Parque da Fonte – Rua Almirante Alexandrino, 1.400 – Centro.

Data: de 26 de novembro a 23 de dezembro.

Horário: de segunda a domingo, das 18h às 22h.

Entrada: R$8. Crianças menores de 12 anos e idosos não pagam.

Programação completa