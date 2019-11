Mistério no bairro!

Um veículo Renault Scenic foi completamente incendiado, na manhã desta terça-feira (5), na rua Olavo Bilac, esquina com Josefina Rocha, no bairro Batel, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma mulher que trabalha na região e logo conseguiram apagar o fogo. No entanto, todo o veículo foi atingido.

+Caçadores! Futebol transforma vidas e empodera meninas na Grande Curitiba!

“Não vimos ninguém saindo e foi muito rápido. Percebemos o fogo quando uma moça manobrou aqui e avisou”, relatou Antônio da Veiga, que auxilia os motoristas na região.

Mistério

A rua é bem tranquila e o carro incendiado está bem na frente de uma residência. A moradora também não visualizou o fogo. “Quando acordei já estava deste jeito. Coisa de maluco”, comentou a senhora que pediu para não ser identificada. A Polícia Militar esteve depois no local e o veículo não tem alerta de roubo/furto.