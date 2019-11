Um ônibus biarticulado e um carro de uma autoescola bateram na noite desta segunda-feira (04), na Rua André de Barros, no Centro de Curitiba. A instrutora foi encaminhada a um hospital depois de passar mal devido ao susto do impacto. Já a aluna foi atendida no local, mas não precisou ser levada para uma casa hospitalar.

Segundo Sheila, a condutora do veículo, ela estava finalizando a aula quando foi atingida pela lateral pelo ônibus. “Eu estava na minha mão e dando sinal que entraria para a direita. Aí o biarticulado simplesmente entrou e prensou o nosso carro. A primeira reação foi buzinar e frear para mostrar para ele que estava ali. Foi um grande susto”, relatou Sheila. Apesar do acidente, Sheila disse que não vai desistir do teste para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Indignação no local

Após o acidente, o proprietário da autoescola apareceu no local para dar atenção à aluna e a instrutora. Aramis demonstrou indignação ao perceber o que tinha ocorrido e sinalizou que o culpado da batida teria sido o motorista do ônibus.

“É uma coisa que não podemos acreditar que o ônibus fez todo este estrago. Ele estava descendo o anel central pelo meio da pista e fechou o outro carro. Ao bater, tentou ainda sair para frente e só parou com os gritos dos populares”, reclamou Aramis.

*Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho.