Cerca de duas locomotivas e 20 vagões carregados de grãos descarrilaram no município da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (4). Segundo as primeiras informações, não há relatos de feridos. A composição seguia no sentido a Rio Negro e o acidente aconteceu numa região conhecida como Localidade dos Laras, próximo a uma empresa de Biodiesel.

Segundo as primeiras informações, não houve danos ambientais. O Corpo de Bombeiros da cidade nem chegou a ser acionado, pois não houve vítimas. A própria empresa responsável pelos trens está cuidando da retirada das locomotivas que ficaram empilhadas e também da carga que se espalhou com o acidente, que aconteceu próximo ao trevo de entrada da Lapa.

Uma fissura nos trilhos teria causado o descarrilamento. Especialistas estão no local para determinar os motivos do incidente.