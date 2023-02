Um grave capotamento na BR-277, em São José dos Pinhais, chegou a bloquear a rodovia no sentido Curitiba, próximo ao viaduto do Contorno Leste, na tarde desta sexta-feira (12). Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), uma vítima masculina, de 47 anos, foi atendida no local.

A rodovia chegou a ser bloqueada para o atendimento do acidente e pouso do helicóptero, mas foi liberada minutos depois.

A vítima conduzia um automóvel, que foi parar na região lateral da pista. O homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e juntamente com equipe médica do BPMOA foi estabilizado e conduzido ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

