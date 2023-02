R$ 10 mil para a conta bancária! Esse é o prêmio que 40 consumidores que pediram CPF na nota ganharam no Programa Nota Paraná, no sorteio do mês de fevereiro, realizado na quinta-feira (9). Entre os ganhadores há moradores de 27 cidades, do Paraná e também de São Paulo, que fizeram compras no Estado em novembro. Veja a lista de cidades abaixo.

O prêmio principal do sorteio do Nota Paraná, de R$ 1 milhão, saiu para uma consumidora do bairro Fazendinha, em Curitiba. Já segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para um morador de Cariacica, no estado do Espírito Santo.

Onde moram os ganhadores

Curitiba registrou sete ganhadores e São José dos Pinhais e Maringá tiveram três contemplados. Os municípios de Campo Mourão, Almirante Tamandaré e Prudentópolis registraram dois ganhadores cada. Já Cambé, Ponta Grossa, Pato Branco, Paiçandu, Campo Largo, Foz do Iguaçu, Londrina, Arapongas, São Paulo (SP), Colombo, Nova Fátima, União da Vitória, Guarapuava, Paranavaí, Apucarana, Campina Grande do Sul, Francisco Beltrão, Araucária, Castro, Paranaguá e Matelândia tiveram um ganhador.

Os contemplados podem conferir os bilhetes premiados pelo aplicativo ou site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.

Mais prêmios

Além desses prêmios e dos maiores valores, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil, foram realizados sorteios para as entidades sociais. Ao todo, são 1.665 entidades sociais cadastradas no programa. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram aos prêmios de R$ 20 mil e aos prêmios de R$ 100.

Foram sorteados, ainda, 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha.

Como doar a nota fiscal

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil em fevereiro

Associação Família e Maria – Curitiba

Vida Promoção Social (VPS) – Curitiba

Apae – Itambé

Associação Irmão Sol e Irmã Lua – Curitiba

Apasfi – Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu – Foz do Iguaçu

Associação do Amigo Animal – Curitiba

Ong Esportiva Meninos das Cataratas – Foz do Iguaçu

Geração Integrar – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais – Londrina

Associação Dr. Lincoln Graca – Joaquim Távora

Associação Ita Wegman – Campo Magro

