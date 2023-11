Na manhã deste domingo (12) um homem de 58 anos passeava pelo Parque Barigui, em Curitiba, quando foi mordido por uma capivara. Um médico que passava pelo local deu o primeiro atendimento, sendo que a Guarda Municipal (GM) ofereceu apoio, mas a vítima disse que preferia buscar atendimento hospitalar por sua conta.

Segundo a prefeitura, o homem que passeava com seu cachorro nas proximidades do Jardim de Mel, se aproximou de uma capivara fêmea, que estava com filhotes. O animal silvestre, em um gesto de defesa, investiu contra o cachorro. Foi quando o tutor se aproximou para defender o pet, e foi mordido pela capivara na panturrilha.

Orientações

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente instalou, em 2022, placas para alertar sobre a interação indevida com as capivaras do Parque Barigui. Por mais que pareçam dóceis, as capivaras são animais silvestres, ou seja, é impossível prever a reação com a aproximação e o contato humano e de animais domésticos, que devem sempre estar na guia e não soltos nesses ambientes.

Os mamíferos roedores de vida livre ocorrem ao longo do Rio Barigui e, além do lago do parque de mesmo nome, podem ser vistas transitando entre outras unidades de conservação da região.

