A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no final da noite de segunda-feira (20), em Paranaguá, no Litoral do Paraná, uma carreta roubada em Morretes, também no litoral paranaense.

O dono do caminhão relatou que parou o veículo no acostamento da BR-277, em Morretes, para verificar possível falha mecânica, quando foi abordado por dois homens que o levaram para dentro de um matagal . Na sequência, os assaltantes fugiram com o veículo, que estava carregado com 31 toneladas de farelo de soja.

Após comunicar o crime, uma equipe da PRF conseguiu localizar o veículo na estrada velha de Alexandra, em Paranaguá, com a carga íntegra. Pertences pessoais do condutor foram subtraídos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Paranaguá.

