Um possível caso de racismo e abuso de autoridade resultou na prisão de uma mulher na noite de segunda-feira (20), no Colégio Estadual do Paraná (CEP). A ocorrência, em uma reunião escolar, teve um policial militar envolvido, mães de alunos e professores. Assista ao vídeo abaixo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a mãe de um aluno, que estava em uma reunião pedagógica para defender o filho que teria sido ofendido por um outro estudante – filho de um sargento da Polícia Militar (PM) – aparece sendo coagida em uma sala. Ela deseja deixar o local, mas o policial a impede e afirma que irá algemá-la. Nas imagens, a moça chama o PM de Márcio.

Em certo momento, o policial vai ao encontro da mãe, que se desespera. Testemunhas presenciaram a ação e defenderam a mulher, relatando que o policial estava agindo com abuso de autoridade.

O policial deu voz de prisão por desacato e a encaminhou à delegacia no bairro Portão, em Curitiba. Vários servidores do Colégio Estadual estiveram na delegacia para prestar apoio à mãe e relatar na condição de testemunhas. A mãe foi liberada horas depois, após prestar depoimento.

O que diz a Secretaria de Educação

Sobre o ocorrido, em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (Seed/PR), informou que a direção do Colégio Estadual acionou a Patrulha Escolar Comunitária (Bpec), conduzindo os envolvidos para a delegacia, onde por parte da mãe da estudante, foi registrado boletim de ocorrência por abuso de autoridade e, pelo sargento, por desacato. “A direção está oferecendo apoio às vítimas tanto de racismo quanto de abuso de autoridade. O caso segue sob investigação da Polícia Civil”, diz parte da nota.

A Seed/PR reforça ainda no comunicado, que as ações dos pais dos alunos estão além do escopo da escola, que está colaborando plenamente com as autoridades competentes para esclarecer e resolver o incidente. A reportagem procurou o advogado da mulher, mas não teve resposta.

Já o Colégio Estadual do Paraná, destacou em publicação nas redes sociais, que fez atendimentos individuais e coletivos, todos com registros de orientações pedagógicas a todos os envolvidos no caso de racismo, envolvendo cinco alunos.

E a Polícia Militar?

Procurada, a Polícia Militar (PM), informou que iria se manifestar sobre o assunto, mas até o momento da publicação desta reportagem, não enviou uma nota oficial.

