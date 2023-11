Novo binário de Curitiba começa a funcionar nesta terça-feira

Nesta terça-feira (21), às 11h, equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão iniciar a implantação da segunda fase do binário das ruas Presidente Pádua Fleury e Coronel Antônio Ricardo dos Santos, no Hauer., em Curitiba O objetivo é melhorar a fluidez e a ligação viária.

A primeira fase deste binário foi implantada pelo órgão em 31 de agosto de 2022, quando também foi concluído o binário das ruas João Soares Barcelos e Oliveira Viana.

Com a mudança, a Rua Cel. Antônio Ricardo dos Santos passa a ter sentido único de circulação da Padre Dehon para a José Nogueira dos Santos. Já a Rua Pres. Pádua Fleury passa a ter sentido único de circulação da Paulo Setúbal para a Oliveira Viana.

Agentes de trânsito estarão orientando os motoristas na região. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

A Rua Cel. Antônio Ricardo dos Santos passará a ter preferência de tráfego em relação às ruas Padre Dehon, Major Theolindo Ferreira e Paulo Setúbal.

