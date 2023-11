Em busca de um novo trabalho? O Mutirão Emprega Mais Curitiba, realizado nesta terça-feira (21), pela Prefeitura de Curitiba e Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), oferece mais de 1.500 vagas de emprego em 50 empresas.

LEIA MAIS – Estação-tubo importante de Curitiba volta a funcionar nesta terça

A ação de empregabilidade acontece ao lado do Terminal da CIC, das 9h às 16h. As senhas serão entregues até as 12h para o preenchimento de diversas oportunidades profissionais aos trabalhadores de Curitiba e também da Região Metropolitana.

VIU ESSA? Madalosso oferece 40 vagas de emprego, mas só 3 candidatos aparecem

Vagas e cargos

As vagas são abertas para diferentes áreas e qualificações acadêmicas, com ou sem ensino superior. São oferecidas, vagas para assistente administrativo, auxiliar de produção, logística, de limpeza e cozinha, operador de telemarketing, repositor de produtos, operador de retroescavadeira, servente de pedreiro, eletromecânico, na área comercial, de vendas, recursos humanos, entre muitas outras oportunidades.

Apoio

O Mutirão Emprega Mais conta com a parceria entre Sine Municipal Curitiba e Agência do Trabalhador do Estado, na mediação entre empresas, trabalhadores e ocupação das vagas. A iniciativa também tem apoio da Administração Regional CIC, por meio da Secretaria do Governo Municipal (SGM), com a organização logística e estrutural do evento.

Apoiam ainda o Mutirão Emprega Mais CIC, a Fundação de Ação Social (FAS), a Urbs (Urbanização Curitiba), Secretaria Municipal da Saúde, Curitiba S.A, Guarda Municipal e Ceman (Central de Manutenções do Departamento de Edificações), da da Prefeitura.

Saúde e mais serviços

Além da busca profissional dos trabalhadores, a programação prevê, por parte da Secretaria Municipal da Saúde, dicas para interessados em parar de fumar. A equipe da FAS também participa, com o Sine Municipal, no cadastro e encaminhamento dos candidatos às vagas de trabalho. A Urbs vai atender a comunidade com o microônibus do cartão-transporte.

Setores sociais

O evento mostra ainda o envolvimento direto de diferentes setores sociais da região da CIC. Participam e apoiam da ação a Paróquia Nossa Senhora da Luz, Paróquia Sagrada Família, Santuário São Leopoldo Mandic e Capela Nossa Senhora da Paz.

O Exército Brasileiro também garantiu suporte administrativo, na organização e segurança do evento, por meio da 5ª Região Militar. O 23° Batalhão de Polícia Militar também dará suporte durante a ação de empregabilidade.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais