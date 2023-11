Estação-tubo importante de Curitiba volta a funcionar nesta terça

Após obras de ampliação, a estação-tubo Praça Carlos Gomes (sentido Fazenda Rio Grande), na Rua Lourenço Pinto, no Centro, volta a funcionar nesta terça-feira (21). A estação foi ampliada pela Urbanização de Curitiba (Urbs) para melhor atender os 10 mil usuários diários da linha de ônibus metropolitana F02-Curitiba/Fazenda Rio Grande, que têm ponto final no local.

Somente pela estação-tubo, passam 2,7 mil pessoas por dia. “Estamos atendendo a uma demanda da população que pedia a ampliação da estação-tubo e agora terá mais conforto no seu deslocamento entre Curitiba e Fazenda Rio Grande”, disse o vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, que vai vistoriar a finalização da obra.

“A integração metropolitana é uma das perioridades do município. Não podemos pensar em desenvolvimento da cidade sem oferecer soluções para as pessoas que se deslocam entre Curitiba e as demais cidades da região”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

A estação-tubo teve sua extensão ampliada em 58%, de 9,97 metros, com sete módulos, para 15,75 metros, com 11 módulos. Além disso, a Setran instalou um semáforo repetidor na coluna da esquerda (onde só tinha um semáforo de pedestres), no cruzamento da Rua Lourenço Pinto e a Rua André de Barros, para facilitar a saída dos ônibus da estação-tubo.

Na tarde desta segunda-feira (20) foi realizada a última vistoria na estação-tubo e a liberação para operação. Os ônibus começam a parar na estação-tubo a partir das 5h40.

A ampliação foi realizada por meio de um convênio com o Governo do Estado, pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), que repassou R$ 840 mil para a execução dos trabalhos.

O projeto faz parte da série de ações de revitalizações que a Prefeitura vem promovendo nos equipamentos do transporte coletivo. Neste ano, o município está investindo R$ 6,5 milhões na revitalização de 120 estações-tubo, com reforma de pisos, pintura e melhorias de acessibilidade.

A linha F02-Curitiba/Fazenda Rio Grande é a segunda em número de passageiros entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, só perdendo para a linha F03-Fazenda Direto. Implementada em 1997, a estação da Praça Carlos Gomes já não comportava o número de usuários que utilizam a linha.

Tubo da Praça Carlos Gomes é reaberto. Foto: Divulgação

