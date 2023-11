Criada em Curitiba, marca especializada em pavês abre loja em shopping

Criada em Curitiba, a fabricante de doces Família Pavê está prestes a alcançar um marco em sua trajetória. Colhendo os bons frutos de ter transformado o tradicional doce de travessa em um doce gourmet, a empresa vai inaugurar sua primeira loja física. No próximo dia 22, quarta-feira, começa a funcionar uma loja própria no Shopping Palladium.

Os produtos já podem ser encontrados em redes de supermercados da cidade ou iFood e delivery, e agora tem local para que as pessoas possam encontrar os doces. A inauguração acontece a partir das 11 horas, no piso L1, ao lado da escada rolante.

A marca que com criatividade apostou em personalizar um doce que é tão querido no país, que se propõe em resgatar a memória afetiva dos consumidores, conta com seis opções de pavês em versões gourmet. No dia da inauguração o público poderá degustar todos os produtos, além de o estoque do dia ser oferecido com valores promocionais com 50% de desconto.

No cardápio são seis sabores, com as opções do Tradicional, Chocolate Branco, Coco com Doce de Leite, Limão, Sonho de Valsa e Paçoca. Os doces são oferecidos em embalagens de 100g, 150g, 400g e 1.100g.

Projeto de franquias

Com a crescente demanda, a marca viu a oportunidade de expandir os negócios e buscar um local estratégico para isso com a inauguração desse projeto piloto, que será um marco na trajetória da Família Pavê. Além de ser o primeiro ponto físico da marca, ele será o passo que dá início a uma rede de franquias, que é a primeira especializada em pavês gourmetizados.

Segundo a idealizadora e CEO da marca, Naila Longas Garcia, a intenção é expandir a empresa para todo o Brasil, e esse será o começo dessa caminhada. “Esse é o início deste projeto no mercado de franquias. E para garantir que essa nova fase seja marcada com profissionalismo, estamos em parceria com o SEBRAE, uma instituição renomada que compartilha conosco o compromisso com o desenvolvimento deste projeto com compromisso e qualidade”.

A Família Pavê começou suas operações através do iFood e delivery, em 2021, em meio aos desafios da pandemia. Atualmente já está presente em 90 estabelecimentos, nos principais supermercados de Curitiba e região

