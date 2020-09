O calorão vai voltar a Curitiba nesta quarta-feira (30) e é só o começo, já que quinta-feira (1.°) a temperatura alta pode bater recorde em 2020. O curioso é que na sexta-feira (2) e no fim de semana as temperaturas despencam e o frio volta.

A massa de ar aquecida que se encontra sobre o Paraná começa a esquentar para valer as temperaturas em Curitiba e região. Pode ir separando a bermuda, o shorts ou a saia, porque a previsão é de que os termômetros cheguem a 32°C nesta quarta, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Não há previsão de chuva e a tarde tende ser bastante abafada.

Mas o calorão ainda vai aumentar mais quinta-feira, quando mais um recorde de altas temperaturas pode ser batido em Curitiba neste ano, com previsão de 34°C sem chuva. A tarde mais quente de 2020 foi registrada no último domingo (27), com as temperaturas marcando 33,5ºC. Segundo o Simepar, a temperatura fica tão alta pela presença de uma massa de ar quente sobre o estado e a ausência de chuva.

No Norte e Oeste do Paraná, o calor vai ser ainda mais forte. Em Maringá, por exemplo, os termômetros vão beirar os 40°C entre esta quarta até sábado. Em Querência do Norte, no Noroeste, a temperatura deve ultrapassar os 40°C, podendo bater nos 41°C quinta , sexta e sábado.

Depois da temperatura recorde, a previsão é de que os termômetros despenquem sexta-feira, não ultrapassando 19°C. E no fim de semana pode preparar o cobertor também: sábado (3) a temperatura máxima será de 18°C e menor ainda domingo (4), com apenas 15°C.

Litoral

Nas praias do Paraná, a quarta-feira também deve ser um dia aquecido. No entanto, segundo o Simepar, a região litorânea ainda apresenta nebulosidade e isso impede e o sol chegue com força. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas máximas previstas são de 25º C, com mínimas em torno de 17º C.