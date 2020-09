Nesta quarta-feira (30), o rodízio de abastecimento de água afeta vários bairros de Curitiba e da região metropolitana. De acordo com a Companhia de Abastecimento do Paraná (Sanepar), a pausa no abastecimento inicia às 16 horas desta quarta-feira e só volta a regularizar até às 4 horas de sexta-feira (2). Para evitar um ajuste mais severo no rodízio, é preciso economizar e usar a água de forma consciente.

Bairros afetados pelo rodízio nesta quarta-feira (30):

Curitiba

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Corte Branco): Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Corte Branco): Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Cajuru): Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida): Santa Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, Santa Cândida.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade): Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

Curitiba (área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Santa Felicidade, Butiatuvinha.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório São Braz): Cascatinha, Santa Felicidade, São Braz.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório São Braz): Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz, Santo Inácio.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Vila Guarani): Santa Cândida, Atuba.

Curitiba (área do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Xaxim): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

Região metropolitana

Almirante Tamandaré: Parque São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Santo Antônio, Jardim São Venâncio.

Campo Magro (área de Recalque do Reservatório Santa Felicidade): Boa Vista.

Campo Magro (área do Booster Boa Vista): Boa Vista.

Campo Magro (área do Booster Santa Cecília): Boa Vista.

Colombo: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã.

Colombo (área de Recalque do Reservatório Vila Guarani): Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel.

Colombo (afetados pela área da válvula José Beira Silva): Arruda, Santa Tereza.

Colombo (área da válvula José Leal Fontoura): Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

Colombo (afetados pela área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema.

Colombo (afetados pela área do Booster Colombo Centro): Centro (parcial).

Fazenda Rio Grande (área da Gravidade do Reservatório Centro Fazenda Rio Grande): Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

Fazenda Rio Grande (área de Recalque do Reservatório Centro Fazenda Rio Grande): Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

Pinhais (área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo): Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus.

Quatro Barras: Centro e Banhadão.

São José dos Pinhais (área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Costeira.

São José dos Pinhais : Partes do Quississana; Costeira; Muricy.

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.