Um homem morreu na noite de terça-feira (2) ao ser baleado no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, no Litoral do estado. Ele teria se envolvido em uma briga com um policial militar. Os nomes das pessoas não foram revelados.

De acordo com a Polícia Militar (PMPR), o policial estava de folga ao lado da esposa e filhos, quando notou uma briga envolvendo três mulheres. O policial teria buzinado tentando fazer com que briga terminasse. Na sequência, dois homens, maridos das mulheres envolvidas na confusão, teriam ido para cima do policial para agredi-lo. Durante a discussão, o policial sacou a arma e disparou.

Um dos envolvidos, de 31 anos, morreu no local. O outro, 18 anos, teve ferimentos no braço e foi encaminhado ao hospital. Segundo a Polícia Civil (PCPR), o homem socorrido chegou a ser autuado em flagrante por tentativa de roubo e lesão corporal.

Boletim de Ocorrência

No boletim de ocorrência, foi informado que os dois homens também tentaram pegar a arma do policial. O policial militar se apresentou na delegacia, onde foi ouvido e liberado. Ele chegou a se ferir e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil do Paraná.

