Quem precisa pegar a BR-277 na manhã desta sexta-feira (26), sentido litoral do Paraná, enfrenta um grande congestionamento e muitos caminhões no trecho. Na quinta-feira (25) um deslizamento de pedras deixou a rodovia completamente interditada por cerca de 13 horas nos dois sentidos, na altura do quilômetro 39. O congestionamento é apenas no sentido litoral, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A liberação da via ocorreu apenas no fim da tarde de quinta-feira, gerando uma fila gigantesca de caminhões e veículos que seguiam rumo ao litoral ou sentido Curitiba. Por conta disso, o tráfego acumulou e o reflexo segue ainda nesta sexta-feira.

Há congestionamento a partir do quilômetro 45, início da descida mais forte da Serra do Mar, sentido Litoral. O trânsito no local é intenso e segue assim até o 39, onde ocorreu o deslizamento e que está com pista simples.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quem desce a serra, no km 40 passa a transitar por um desvio que utiliza a pista sentido Curitiba. Desta forma, no trecho de um quilômetro, o trânsito será em uma faixa para descer sentido Morretes/Paranaguá e uma faixa no sentido para quem sobe para Curitiba. No km 39, onde caíram as pedras, segue interditada a faixa sentido Paranaguá.

BR-277 tem risco de acidentes

Por causa do grande movimento no trecho a PRF faz um alerta para que motoristas redobrem a atenção no trecho, pois há risco de acidentes em virtude do grande movimento.

Foto: Reprodução/RPC/Bom Dia Paraná.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, acompanhe o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem