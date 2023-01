Os transtornos causados pela demora das obras para a contenção da encosta na BR-277 continuam a incomodar os motoristas que utilizam a rodovia para voltar à Curitiba neste domingo (8), com longas filas na subida da serra. Para piorar, a situação não é diferente na BR-376, que dá acesso à parte do litoral paranaense e a Santa Catarina, onde o engarrafamento ocorre nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento causado pelo estreitamento da pista na altura do km 42, na região de Morretes, já chegava a 26 quilômetros de extensão no início da tarde deste domingo, no sentido Curitiba. Já para quem descia a serra, o trânsito seguia sem retenções.

E quem optou por viajar pela BR-376 também precisa ter muita paciência. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a rodovia, filas quilométricas foram formadas nos dois sentidos nas proximidades de trecho parcialmente interditado do km 668, em Guaratuba. Quem tenta subir a serra encara um engarrafamento de 26 quilômetros, enquanto quem se dirige a Santa Catarina precisa enfrentar uma fila que já passa dos 13 quilômetros.

Poucas alternativas para escapar das filas

Além das duas rodovias principais, que seguem com tráfego em meia pista nos locais dos deslizamentos, a outra alternativa para chegar ao litoral paranaense segue bloqueada. Fechada desde o início da semana, a Estrada da Graciosa seguirá interditada por tempo indeterminado.

Restrição ao tráfego de caminhões

Para tentar amenizar um pouco o transtorno aos veranistas, a PRF adota novamente a estratégia de restringir o tráfego de caminhões nas duas rodovias, a exemplo do que já ocorreu no Natal e no Ano Novo.

Na BR-277, o tráfego de todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, será proibido entre os km 30 e 60, na região da Serra do Mar, no sentido Curitiba, das 14h às 22h deste domingo.

Já na BR-376 os caminhões articulados serão impedidos de circular nos dois sentidos da rodovia, do km 648, em Tijucas do Sul, ao km 682, na divisa do Paraná com Santa Catarina. Neste domingo, a restrição acontece das 14h à meia-noite; e na segunda-feira (9), das 6h às 12h.

