Tragédia no litoral

Um homem de 46 anos, morador de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), morreu após se afogar no início da manhã deste domingo (8), em Matinhos, Litoral do Paraná. Agora já são seis mortes por afogamento no litoral paranaense registradas desde o início da Operação Verão.

LEIA MAIS – Mega-Sena 2552 premia cinco apostas de Curitiba que raspam em bolada milionária

O Corpo de Bombeiros, que foi acionado por amigos da vítima, relata que o acidente ocorreu por volta das 7h30, quando o homem, que estava na primeira arrebentação com uma prancha de bodyboard, foi arrastado pela correnteza. Segundo os amigos que o acompanhavam, ele largou a prancha para tentar voltar ao raso, mas foi então arrastado para o fundo e submergiu no mar.

LEIA AINDA – Com estradas travadas, praias de água doce viram opção para férias no Paraná

As testemunhas procuraram o posto de guarda-vidas, que ainda estava fechado, e na sequência solicitaram a uma terceira pessoa para que ligasse para o Corpo de Bombeiros. Logo em seguida os guarda-vidas que chegavam ao local para assumir o serviço deram início às buscas nas proximidades do local do afogamento, entre os balneários de Betaras e Ipacaraí.

VIU ESSA? Restaurantes de Curitiba com jardim, varanda e quintal para comer e curtir ao ar livre

Buscas com helicóptero

Como essas primeiras buscas foram frustradas, os bombeiros solicitaram apoio ao Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que, ao sobrevoar a região, localizou a vitima a cerca de 150 metros do local de submersão. A vítima foi retirada da água com apoio da motoaquática e após aproximadamente uma hora de manobras de reanimação cardiorrespiratória foi constatado o óbito.

Veja que incrível!