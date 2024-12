Acidente com bote mobiliza grupo especial dos Bombeiros na Represa do Capivari

Uma pessoa está desaparecida após se afogar na tarde de domingo (01) na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) do Corpo de Bombeiros já foi chamada para atender a ocorrência.

Segundo os bombeiros, três indivíduos estavam em um bote quando acabaram caindo na água, sendo que dois deles conseguiram sair e um submergiu.

A Represa do Capivari fica nas margens da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). É um local popular para nadar, praticar esportes aquáticos. A represa é grande e limpa, com água agradável e de boa temperatura.

O reservatório te capacidade de aproximadamente 1,5 milhões de m³ e 16,3 Km² de área, constituído pelo barramento do Rio Capivari, localizado em Campina Grande do Sul, distante 50 km de Curitiba.

Afogamentos em outra represa

Outro afogamento em represa deixou equipes dos bombeiros por dois dias buscando dois seguranças que tinham se afogado após o barco em que eles estavam, na Represa do Passaúna, naufragar.

Os corpos dos homens que trabalhavam para uma empresa de vigilância terceirizada para a Sanepar estavam próximos ao barco que virado. Além dessas mortes, um pescador foi encontrado morto quando equipes de socorristas faziam buscas dos vigilantes.