Jovem advogado dirigia carro que partiu ao meio em acidente gravíssimo na Av das Torres

Gregório Portugal de Oliveira Furquim, de 26 anos, era o motorista do veículo que partiu ao meio depois de bater contra um poste na madrugada de sábado (30) na Avenida Comendador Franco, em Curitiba.

Gregório era advogado, e fazia mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Atuava na área de Direito Comercial.

Nas redes sociais, é grande a lamentação de colegas e amigos. “É com profunda tristeza que o NGA Advogados lamenta o falecimento repentino de Gregório Portugal de Oliveira Furquim, ocorrido na data de hoje. Gregório integrou a equipe do escritório por vários anos e deixou uma marca inesquecível em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua dedicação, inteligência e entusiasmo eram contagiantes, e sua partida precoce deixa um vazio em nossos corações. Gregório era um jovem talentoso, com um futuro promissor pela frente, e sua ausência será sentida por todos nós. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, e expressamos nossas mais sinceras condolências. Guardaremos para sempre as lembranças de sua alegria e amizade“, lamentou o escritório jurídico.

O acidente

De acordo com relatos de moradores, o acidente ocorreu perto das 3 horas da manhã, quando um forte barulho foi ouvido. Após bater no poste, a parte frontal do carro ficou na calçada. A outra parte do veículo, com os bancos traseiros, foi arremessada para o canteiro da Comendador Franco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motorista do veículo morreu no local.

A Polícia Civil irá investigar o motivo do acidente, e não se descarta a participação de outro carro. Imagens de câmeras de segurança na região serão analisadas na sequência.