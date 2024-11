Carro parte ao meio e motorista morre em grave acidente em avenida de Curitiba

Um grave acidente na madrugada deste sábado (30), em Curitiba, resultou na morte de um homem de 31 anos, na Avenida Comendador Franco, também conhecida como Avenida das Torres. O carro, um Onix preto em estava a vítima, ficou partido ao meio após a batida em um poste.

De acordo com relatos de moradores, o acidente ocorreu perto das 3 horas da manhã, quando um forte barulho foi ouvido. Após bater no poste, a parte frontal do carro ficou na calçada. A outra parte do veículo, com os bancos traseiros, foi arremessada para o canteiro da Comendador Franco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motorista do veículo morreu no local.

Investigação

A Polícia Civil irá investigar o motivo do acidente, e não se descarta a participação de outro carro. Imagens de câmeras de segurança na região serão analisadas na sequência.