BR-277 terá interdição no Paraná por 20 dias após deslizamento; saiba em qual trecho

O km 43 da BR-277, no sentido litoral do Paraná, ficará parcialmente bloqueado durante 20 dias. A interdição será necessária para a instalação de uma estrutura de contenção metálica no local, após o deslizamento de pedras que aconteceu na última segunda-feira (25).

De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, técnicos decidiram que a instalação da contenção metálica é a solução mais adequada e rápida para a situação. A estrutura irá permitir que, após concluída a instalação, a rodovia seja liberada totalmente aos usuários.

A concessionária afirmou que o trabalho de colocação da estrutura iniciará na semana que vem, com duração prevista de até 20 dias. Durante esse período, a BR-277 permanecerá com a faixa da direita e o acostamento interditados. Portanto, o fluxo seguirá somente pela faixa da esquerda.

Condições climáticas podem alterar o prazo

“Este prazo pode sofrer alterações por conta de condições climáticas ou situações operacionais. Após concluída a instalação, a rodovia será totalmente liberada”, disse a EPR Litoral Pioneiro por meio de nota.