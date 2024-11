BR-277 interditada após deslizamento de pedra sentido Litoral; Vídeo!

Um deslizamento de pedras interdita parcialmente a BR-277, na altura do km 43, em Morretes, no Litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (25). Não existe previsão de liberação total e até as 9h já eram mais de 7 km de congestionamento.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, a queda de pedras e sedimentos em uma encosta da Serra do Mar, em Morretes, litoral do Paraná, interdita desde as 4 horas da madrugada a via.

No início da manhã, foi feito um desvio provisório na pista sentido Curitiba, com o fluxo de uma faixa em cada sentido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária aguardam parecer geológico do local.

BR-277 interditada – como fica o trânsito?

O tráfego sentido Paranaguá segue pela faixa 1 da pista sentido Curitiba enquanto o fluxo sentido capital utiliza a faixa 2. Após as 8 horas da manhã, o congestionamento era de três quilômetros no trecho.

A EPR informou que os motoristas que passam pela praça de pedágio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba estão sendo avisados sobre a situação.