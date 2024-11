Construção de passarela em Matinhos é paralisada; entenda o que aconteceu

Uma das obras que integram a revitalização da orla de Matinhos, no litoral do Paraná, apresentou problemas de execução e terá que passar por readequações. Parte da passarela metálica de 60 metros instalada sobre o rio Matinhos cedeu, e a finalização da estrutura teve que ser interrompida. De acordo com o Instituto Água e Terra (IAT), que fiscaliza a obra, o local está isolado e não oferece riscos à população.

A construção da passarela sobre o Rio Matinhos foi anunciada pelo governo do Paraná como parte da revitalização da orla do município. As estacas de fundação do tabuleiro da passarela foram finalizadas em maio de 2023 e instaladas em agosto do mesmo ano. O custo total da estrutura foi orçado em R$ 2 milhões e o prazo inicial para a entrega da obra era de seis meses.

“Essa foi a forma que encontramos dentro do projeto para dar continuidade à ciclovia. O ciclista, ou o pedestre, não precisará mais dar uma volta até a ponte para atravessar o rio; conseguirá seguir com o exercício ou a caminhada de maneira segura, sem desviar a rota ou ter de dividir o espaço com carros e motos”, explicou o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT e coordenador da revitalização, José Luiz Scroccaro, em agosto de 2023.

Projeto da passarela foi alterado e laje de concreto substituiu piso de madeira

A estrutura da passarela, com treliças e tabuleiro metálico, só foi efetivamente instalada sobre o rio Matinhos mais de um ano depois, em setembro de 2024. Originalmente, sobre o tabuleiro seriam instaladas peças de madeira. O projeto passou por alterações e no lugar foi definido que a estrutura receberia lajes de concreto.

No início de outubro, quando o concreto começou a ser colocado sobre a passarela, as estruturas das treliças de sustentação em ambas as cabeceiras da passarela começaram a ceder. A reportagem da Gazeta do Povo apurou que parte das soldas das treliças não foi feita antes da concretagem, o que pode ter levado a parte metálica a sofrer a deformação por não ter suportado o peso.

À Gazeta do Povo, o IAT não forneceu mais detalhes sobre o ocorrido. O órgão reconhece que técnicos “encontraram um problema em parte da estrutura da passarela que integra o pacote de revitalização da Orla de Matinhos”.

Apontando que “o projeto segue o cronograma original, com previsão de término para os próximos meses”, o IAT explicou que “está sendo revisado todo o cálculo da estrutura da passarela, que definirá novas intervenções para o perfeito funcionamento do equipamento”.

Revitalização da orla de Matinhos chega a 96% de execução, diz IAT

Nas contas do IAT, a revitalização da orla de Matinhos chegou a 96% da execução em outubro. Nesta etapa final, os trabalhos estão concentrados na finalização da rede de microdrenagem, nos acabamentos finais da urbanização em Caiobá e nos outros balneários e no plantio das áreas de restinga. Sem entrar em detalhes, o instituto aponta que a previsão do término das obras segue sendo para “os próximos meses”.

O contrato original previa investimentos de cerca de R$ 315 milhões nesta primeira etapa dos trabalhos. O valor atualizado, levando-se em conta as atualizações dos custos e as adequações do projeto, já passou dos R$ 354,4 milhões. Na próxima etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Somadas, as duas etapas devem passar de meio bilhão de reais em investimentos.

Procurado pela Interpol, homicida perigoso é preso no Paraná

Confira como está a execução do projeto de recuperação da orla de Matinhos

De acordo com informações prestadas pelo IAT, a recuperação da orla de Matinhos segue da seguinte forma:

Espigão Praia Brava: 100%

Guias Correntes Av. Paraná: 100%

Guias Correntes Matinhos: 100%

Headland Riviera: 100%

Headland Flórida: 100%

Urbanização Caiobá: 97%

Urbanização Balneários: 85%

Plantio de restinga: 79,42%

Macrodrenagem: 100%

Microdrenagem: 86%

Assentamento Macrodrenagem: 1.366 metros (100%)

Assentamento Microdrenagem: 14.796 metros (84%)

Tetrápodes produzidos: 4.671

Tetrápodes lançados na Praia Brava: 340 (100%)

Tetrápodes lançados no Flórida: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Riviera: 681 (100%)

Tetrápodes lançados no Rio Matinhos Norte: 469 (100%)

Tetrápodes lançados no Paraná Sul: 1.241 (100%)

Tetrápodes lançados no Rio Matinhos Sul: 1.259 (100%)

>>> Leia matéria completa na Gazeta do Povo