Procurado pela Interpol, homicida perigoso é preso no Paraná

Um homem foragido da justiça e que também estava na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) foi preso em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na última sexta-feira (22). A operação foi realizada pela Polícia Federal (PF).

Conforme explica a PF, o alerta internacional da Interpol permite que policiais dos países membros da organização realizem a detenção provisória de uma pessoa e realizem a extradição para o país em que haja ordem de prisão por condenação criminal ou processo em andamento.

O homem estava no Paraguai. De acordo com informações da PF ele possuía prisão decretada por uma condenação de homicídio qualificado, conforme sentença do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Além da condenação por homicídio, o homem também tinha outro processo por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo pela Justiça do Mato Grosso do Sul. Também há informação de possível atuação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

A operação começou com o recebimento do preso no posto de fronteira entre o Brasil (Foz do Iguaçu) e o Paraguai (Ciudad del Este), localizado na Ponte Internacional da Amizade. Um forte aparato policial foi montado desde a saída do Paraguai; passando pelo exame de corpo de delito; translado para o Aeroporto, embarque em aeronave; e, por fim, com chegada na Cadeia Pública no Rio Grande do Sul.

A operação da PF foi possível graças ao contato entre as polícias do Brasil e Paraguai.