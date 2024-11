Mulheres conquistam mercado de cafés especiais no Paraná

As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado de cafés especiais. No Norte Pioneiro do Paraná, elas se destacam em um movimento que vem ganhando força nos últimos anos. Os grãos produzidos por cafeicultoras têm despertado a atenção não apenas dos consumidores, mas também de especialistas.

Com grãos que apresentam notas de frutas vermelhas, amarelas e mel, fragrância floral e frutada, e corpo licoroso, amanteigado e encorpado, Maristela Fátima da Silva Souza, produtora de café especial de Tomazina (PR), foi a vencedora da 22ª edição do concurso Café Qualidade Paraná, na categoria café natural. “Este prêmio não é só meu, é de todas as mulheres que estão se dedicando à cafeicultura e conquistando seu espaço”, afirma.

Maristela não trilha esse caminho sozinha. Ela faz parte de um grupo de mulheres cafeicultoras que, com o apoio de instituições como o Sicredi, estão conquistando espaço no mercado. Entre elas, Ariele Miranda Afonso, de Curiúva (PR), também se destaca pela dedicação e compromisso.

“Antes, eu não tinha interesse em trabalhar com café; era apenas meu esposo. Mas, após o convite para participar do projeto Mulheres do Café, comecei a me interessar mais pela cultura, e hoje sou eu quem cuido da produção na minha propriedade”, conta Ariele, que conquistou o segundo lugar na categoria café natural.

Histórico de parceria

Com raízes no campo e uma parceria histórica com o produtor rural, o Sicredi tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento da cafeicultura paranaense. A instituição financeira cooperativa, que reúne mais de 8,5 milhões de associados em todo o país, patrocina o Concurso Café Qualidade Paraná, incentivando o desenvolvimento e a valorização da produção de café no estado.

“Nosso apoio vai além do patrocínio; estamos comprometidos com a transformação das propriedades e com o crescimento sustentável do setor. Acreditamos no potencial dos nossos associados e na importância de promover a excelência em toda a cadeia produtiva”, afirma o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

O Norte Pioneiro do Paraná vem se consolidando como um polo de excelência na produção de cafés de alta qualidade. A região, já conhecida por sua tradição agrícola, está expandindo seus horizontes com o crescimento do cultivo de café especial, resultado da dedicação crescente dos produtores locais e do suporte técnico que recebem.

“O apoio ao concurso e aos produtores de café especial é uma forma de valorizar uma atividade familiar e profundamente ligada à identidade do Paraná. E ver nossos associados entre os premiados reforça o impacto e a relevância desse incentivo”, afirma o presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Júnior, que esteve presente na premiação.

Concurso Café Qualidade Paraná

Reconhecido como o terceiro maior prêmio do setor cafeeiro no Brasil, o concurso Café Qualidade Paraná valoriza a excelência dos cafés produzidos no estado, ficando atrás apenas das competições de Minas Gerais e Espírito Santo.

Promovido pela Câmara Setorial do Café do Paraná, composta pelo Sistema FAEP, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), IDR-Paraná e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, a premiação da edição de 2024 foi realizada no Mercado Municipal de Curitiba, na terça-feira (12). Durante o evento, os prêmios foram entregues aos cafeicultores vencedores, e os lotes premiados foram destinados aos patrocinadores, simbolizando o progresso e o reconhecimento da cafeicultura no estado.

Ao todo, participaram da disputa 119 lotes oriundos de todas as regiões produtoras do estado — 90 na categoria natural, ou via seca, que envolve a secagem do fruto inteiro, e 29 processados pelo método cereja descascado, ou via úmida, em que a polpa é removida antes da secagem do grão.

“Cultura histórica, o café é parte importante da tradição do nosso meio rural, proporcionando renda e qualidade de vida no campo. Estamos apoiando os produtores com conhecimento técnico, e temos potencial para sermos campeões em qualidade”, destaca o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza.

“O objetivo é gerar visibilidade e agregar valor ao café produzido no Paraná, proporcionando aos produtores uma oportunidade de transformar seus cafés em produtos de alto valor agregado, garantindo uma renda maior e melhor qualidade de vida. O concurso tem mostrado resultados positivos, com avanços significativos na qualificação dos técnicos e no aperfeiçoamento das práticas de cultivo, beneficiando tanto as famílias produtoras quanto o mercado de cafés especiais no estado”, explica a secretária executiva da câmara setorial do café do Paraná e a coordenadora-geral do concurso, Lorian Voigt Gair.

Os campeões receberam uma oferta de compra de R$ 8 mil por saca de 60 quilos de seus lotes. Os vice-campeões receberam R$ 6 mil, e os produtores que conquistaram o terceiro lugar receberam R$ 5 mil. O quarto e o quinto colocados de cada categoria puderam vender seus lotes por R$ 3,5 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

A organização também ofereceu R$ 2,5 mil para os campeões regionais e para os seis produtores que receberam o certificado de “menção honrosa” pelo excelente preparo — grãos totalmente sem defeitos — dos lotes.