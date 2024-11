8 restaurantes de chefs famosos para conhecer em Curitiba

Para quem aprecia a alta gastronomia, conhecer restaurantes de chefs conceituados e experimentar as delícias criadas por eles é um passeio inigualável. Curitiba reúne nomes talentosos, como a chef Manu Buffara, premiada pelo The Best Chef Awards 2024.

Além de Manu, outros nomes da gastronomia paranaense estão surpreendendo críticos nacionais e internacionais, entre eles Lênin Palhano, Ivan Lopes e Dudu Sperandio.

Portanto, confira uma lista com oito restaurantes de chefs famosos para conhecer em Curitiba:

01 – Feér Cozinha Atemporal

Completando um ano de inauguração, o Feér conquistou rapidamente o público com um menu diverso e saboroso, ambiente casual e contemporâneo, além de uma coquetelaria de alto nível. O empreendimento é comandado pelo chef Lênin Palhano, grande nome da culinária paranaense nos últimos anos. Endereço: Av. Manoel Ribas, 540 – Mercês. Instagram: @feer.restaurante.

02 – Scarpetta Cucina

Inaugurado em setembro deste ano, o Scarpetta é comandado por Ronaldo Canha, chef carioca renomado e consagrado pela passagem de sucesso pelo Quadrucci, no Rio de Janeiro. O restaurante faz parte do Grupo ObST e traz uma proposta italiana que combina tradição e toques contemporâneos. Endereço: Al. Júlia da Costa, 608 – São Francisco. Instagram: @scarpettacucina_.

03 – Nuu Nikkei

Tradições culinárias unidas pelo Oceano Pacífico ganham um toque contemporâneo pelas mãos do chef Carlos Alata. Peruano residindo no Brasil há dez anos, Alata lança um olhar criativo sobre a culinária Nikkei, conquistando o público curitibano ao resgatar tradições e inovar clássicos do Japão e do Peru, com diferentes ingredientes e técnicas. Endereço: Rua Fernando Simas, 333 – Bigorrilho. Instagram: @nuunikkei.

04 – Ernesto Ristorante

Referência em cozinha italiana e mediterrânea na capital paranaense, o Ernesto é comandado por Dudu Sperandio, premiado Melhor Chef do Ano por dois anos consecutivos. O restaurante conta com uma grande carta de vinhos, com centenas de opções que harmonizam perfeitamente com os preparos servidos na casa. Endereço: Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483 – Mercês. Instagra: @ernesto.ristorante.

05 – Aqueces Bar

Ivan Lopes é pernambucano, mas foi em Curitiba onde se consagrou como um dos melhores chefs da cena nacional. A partir do dia 21 de novembro, o chef começou uma nova empreitada no Aqueces Bar – boteco icônico de Curitiba que reabriu após um hiato de seis anos, com comida brasileira inspirada na diversidade da gastronomia nacional e excelência de sabores. Endereço: Rua Senador Xavier da Silva, 242 – Centro. Instagram: @aquecesbar.

06 – Restaurante Igor

O Restaurante Igor serve cozinha contemporânea, direta e criativa. O chef Igor Marquesini oferece menu degustação com couvert, quatro opções de entrada, três pratos principais e duas sobremesas num ambiente moderno e descolado. Endereço: R. Gutemberg, 151 – Batel.

07 – Quintana Gastronomia

Funcionando desde 2008, o Quintana Gastronomia é conhecido pela proposta de cozinha de responsabilidade, baseado fortemente nos pilares da alta gastronomia, sustentabilidade e cultura. A frente do restaurante está a chef Gabriela Carvalho. Endereço: Av. do Batel, 1440 – Batel.

08 – Restaurante Manu

Como o próprio nome já diz, Manu Buffara é a chef responsável pela cozinha do Restaurante Manu, o primeiro restaurante do Sul do Brasil a entrar para a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina. O empreendimento trabalha apenas com menu degustação de produtos frescos, com cardápio sazonal. Endereço: Alameda Dom Pedro II, 317 – Batel.

