Restaurante de Curitiba é o melhor do Brasil em ranking do 50 Best América Latina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Lista com os 100 melhores

O 50 Best, uma das principais premiações gastronômicas do mundo, anunciou na última quinta-feira (14) sua lista estendida dos melhores restaurantes da América Latina, que comtempla endereços da 51ª à 100ª posição.

No ranking, estão oito brasileiros. O mais bem colocado é o Manu, da chef curitibana Manu Buffara, que ficou em 60º lugar. O restaurante em Curitiba caiu 25 posições, pois figurava em 35º lugar no ano passado. Em seguida, vem o D.O.M., do chef Alex Atala, em São Paulo, que ficou em 67º – ele também caiu, duas posições, em relação à edição passada.

O Restaurante Manu aparece em 60º lugar. Foto: Reprodução/Facebook/restaurantemanu

A lista deste ano conta com duas novidades: o paulistano Notiê, do chef Onildo Rocha, entrou pela primeira vez, na posição de número 85, e o restaurante Manga, comandado pelos chefs Dante e Kafe Bassi na Bahia, estreou em 90º. Já o restaurante carioca Oro, do chef Felipe Bronze, voltou ao ranking, em 91º.

O ranking é resultado do voto de 300 jurados, que inclui chefs e críticos. Os 50 melhores restaurantes da América Latina serão divulgados em cerimônia presencial no dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro, que sedia o evento regional pelo segundo ano seguido.

Restaurantes do Brasil entre os melhores do 50 Best

60º – Manu, Curitiba

67º – D.O.M., São Paulo

68º – Origem, Salvador

77º – Cipriani, Rio de Janeiro

85º – Notiê, São Paulo

87° – Mocotó, São Paulo

90º – Restaurante Manga, Salvador

91º – Oro, Rio de Janeiro