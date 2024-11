Chef de Curitiba eleita uma das melhores do mundo dá aula para merendeiras do PR

A manhã desta segunda-feira (18) foi diferente para as 32 merendeiras finalistas do prêmio que vai eleger a melhor merenda do Paraná. Elas participaram de uma aula inesquecível com a chef Manu Buffara, reconhecida como uma das melhores chefs do mundo em 2024. Ela conduziu uma oficina prática destinada aos finalistas, compartilhando técnicas, histórias e sua paixão pela valorização da gastronomia local, no Senac.

Manu que nasceu em Curitiba e com 15 dias se mudou com os pais para Maringá, compartilhou suas vivências na cozinha. Ela também falou sobre sustentabilidade e deu dicas de receitas com produtos disponíveis nas escolas, a maioria deles da agricultura familiar. Ela fez omelete de macarrão, massa de brócolis com farinha sem ovos e macarrão de forno, tudo em primeira mão para as servidoras que estão todos os dias trabalhando na alimentação de milhares de crianças.

“Quando a gente fala em merenda e em criança está pensando no futuro da relação delas com a comida e até mesmo no núcleo familiar, já que a criança chega em casa e comenta o que experimentou na escola. As receitas que conheci aqui me trouxeram muitas ideias para outros pratos”, destacou Manu, que recentemente recebeu o “selo três facas”, do The Best Chef Awards, que reconhece os chefs internacionais de maior maestria.

Chef é jurada na premiação

Chef Manu Buffara recentemente recebeu o “selo três facas”, do The Best Chef Awards, que reconhece os melhores chefs internacionais. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Manu também falou sobre ser jurada da premiação do Governo do Paraná. “Me senti muito honrada em fazer parte dessa iniciativa. Os estudantes paranaenses estão em boas mãos. As receitas mostram como a alimentação escolar é incrível, não só na parte nutricional, mas também na criatividade e no tempero. Fiquei impressionada”, disse.

Segundo ela, ser jurada da premiação proporcionou uma verdadeira viagem por todo o Estado. As finalistas chegaram nesse momento com pratos salgados (feijão tropeiro, feijoada poveira, maionese de batata doce, tilápia crocante, Escondidinho Paraná e strogonoff de peixe) e doces (torta de maçã, strudel de maçã, bolo de banana, bolo doce de feijão preto).

“As receitas trouxeram um pouco da cultura, das histórias de imigração, da nutrição e da criatividade. Foi muito legal fazer essa viagem pelo estado inteiro. Como paranaense, fiquei orgulhosa de todas as receitas e merendeiras”, celebrou.

Inspiração para as merendeiras

A aula com uma das melhores chefs do mundo agora vai inspirar o dia a dia do refeitório do Colégio Estadual Princesa Isabel, em Paiçandu. Para Vera Lucia Conde, merendeira há três décadas na cidade, a aula da chef Manu Buffara foi transformadora.

“Nunca imaginei que estaria em Curitiba com uma grande chef que conhece uma receita minha. Para mim, é uma superação. Cozinhar é um dom de Deus, e cozinhar para os nossos alunos é um orgulho. A aula foi nota mil e, com certeza, farei as receitas na escola”, contou. Para a premiação, Vera inscreveu a receita “Torta Fria da Princesa”, feita com legumes oriundos da agricultura familiar, frango e pão.

Participantes do Concurso Melhor Merenda Escolar do Paraná. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Já Adilson Rodrigues Neckel, merendeiro de Guarapuava e único homem entre os finalistas, aproveitou a aula para aperfeiçoar as técnicas que já aplica no Colégio Estadual Rui Barbosa. “Estar com a Manu Buffara é uma oportunidade de aprendizado. Estar junto de outros cozinheiros sempre é um momento de aprender, ainda mais quando se cozinha com amor, algo que todos nós temos aqui”, afirmou.

O sentimento é compartilhado por Vângela de Jesus Santos, do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de Paranaguá. A cozinheira inscreveu a receita de Feijoada Poveira na premiação. “Cozinhar não é apenas cozinhar. Na nossa escola, é um ato de inclusão, e eu vou sempre dar o meu melhor. Normalmente, não sou tiete, sabe? Mas ver a chef se movimentando, a grandeza dela, foi impressionante”, disse.

Prêmio e livro de receitas

O concurso, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) em parceria com o Fundepar, tem como objetivo não apenas premiar, mas também valorizar o trabalho dos merendeiros e incentivar a sustentabilidade, a criatividade e o uso de ingredientes da agricultura familiar nos cardápios escolares.

Segundo a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, mais de um milhão de refeições são servidas diariamente nas escolas paranaenses. “Grande parte da alimentação escolar é formada por alimentos da agricultura familiar. O cardápio é farto em legumes, frutas, verduras, arroz, feijão, alimentos orgânicos e proteínas. Ao servir três refeições por turno, percebemos uma melhora direta no aprendizado dos alunos, tanto que o Paraná segue com a melhor educação do País”, ressaltou.

As receitas vencedoras, selecionadas com base em critérios como tradição, regionalidade, sustentabilidade e criatividade, serão publicadas em um livro especial assinado por Manu Buffara, garantindo que o legado dessa iniciativa ultrapasse as cozinhas escolares e inspire outros profissionais do setor.

Melhores merendas do Paraná

Ainda nesta segunda-feira serão reveladas as três melhores merendas do Estado em uma cerimônia no Palácio Iguaçu. As criações vencedoras passarão a integrar os cardápios padronizados do Estado.