Corpo de adolescente que se afogou em manguezal é encontrado no litoral

Foi encontrado na manhã desta sexta-feira (29) o corpo de um adolescente de 17 anos que desapareceu após se afogar em um manguezal no bairro Imbocuí, em Paranaguá, no litoral do Paraná.

A vítima desapareceu na tarde de quinta-feira (28). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ele estava capturando caranguejos com outros três amigos quando se afogou.

O acidente aconteceu quando o jovem tentou atravessar um curso d’água. De acordo com os bombeiros, o local possui uma grande variação de maré e, no momento em que eles estavam na região, havia uma forte vazante.

A procura pelo jovem iniciou na quinta. As equipes realizaram busca aquática em mergulho livre e busca de superfície a pé pelas margens, porém sem sucesso. O local é uma área de manguezal de difícil acesso.

Já nesta sexta, o corpo foi encontrado por terceiros. A vítima estava próxima ao Jardim Figueira, local bem distante de onde havia desaparecido. Com auxílio de familiares, foi confirmado que se tratava do corpo do adolescente. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).