Mega Sena 2801 milionária premia aposta feita em bairro de Curitiba

Um apostador de Curitiba viveu momentos de pura emoção, na noite desta quinta-feira (28), com o sorteio da Mega Sena 2801, que estava acumulada em R$ 60 milhões. O apostador de Curitiba acertou cinco das seis dezenas sorteadas. Já pensou? Nenhum apostador acertou os seis números da sorte e o prêmio para este sábado (30) saltou para R$ 68 milhões.

Resultado Mega Sena 2801: 25, 27, 33, 46, 48 e 56.

O apostador de Curitiba que faturou a quina da Mega Sena 2801 milionária fez a aposta na lotérica O Pilar da Sorte, no bairro Bom Retiro. Foi uma Teimosinha com seis números, simples, que rendeu um prêmio de R$ 30,3 mil. Nada mal nesta época do ano, hein? Veja abaixo o detalhamento da aposta.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Cotas Prêmio CURITIBA/PR O PILAR DA SORTE 6 Sim 1 R$30.340,43



Apostador de Curitiba que ganhou prêmio com a Mega Sena 2801 fez a aposta na O Pilar da Sorte, no bairro de Curitiba Bom Retiro. Foto: Reprodução/Google.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha), que foi o caso do curitibano que ganhou prêmio na Mega Sena 2801. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00 e a máxima, com 20 números custa R$ 193,8 mil.