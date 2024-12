Semana começa com alerta laranja de tempestadee ciclone bomba. Como fica em Curitiba?

Um alerta laranja indicando tempestade para a segunda-feira (02) foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para praticamente todo o Paraná. O comunicado é válido da madrugada até o meio da tarde. No Rio Grande do Sul, existe a possibilidade de ocorrer um ciclone bomba devido à frente fria que avança pelo Sul.

O alerta laranja de tempestade em vigor para Curitiba e mais cidades do Paraná indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h), e queda de granizo. Além disso, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Atenção para o ciclone bomba. Leia mais sobre o fenômeno logo abaixo.

Para Curitiba, de acordo com o Simepar, a segunda deve ter tempo abafado, logo no início do dia, mas logo chega a chuva com vento. Com o aumento da nebulosidade e chuva, o abafamento diminui no começo da noite. A previsão de máxima de 28°C.

Ciclone bomba e Rio Grande do Sul em Alerta

Segundo a MetSul Meteorologia, a combinação de uma linha de instabilidade pré-frontal e o deslocamento de uma frente fria, em um ambiente extremamente instável, será intensificada pela formação de um ciclone na costa do Uruguai. Este sistema, posteriormente, evoluirá para um ciclone bomba no Atlântico.

No Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, alerta vermelho para alto risco de tempestades localmente fortes a severas, com potencial para chuva torrencial em curto período, rajadas de vento intensas e queda de granizo. Em alguns casos, as tempestades podem ser acompanhadas de vendavais que ultrapassam os 100 km/h, com registros pontuais acima de 120 km/h. Fica o alerta para os vizinhos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.