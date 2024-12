Corpo de rapaz que se afogou na Represa do Capivari é encontrado pelos Bombeiros

Um rapaz de 23 anos, identificado como Leonardo Inglaterra, morreu após se afogar na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na tarde deste domingo (1º.) Ele estava em um bote com mais três amigos. A embarcação afundou bem no meio da represa, em um local com profundidade de mais de 12 metros. Três conseguiram se salvar, mas o rapaz afundou e não resistiu.

O corpo do rapaz foi encontrado pelos Bombeiros após mais de 4 horas de buscas na represa. Segundo as equipes de resgate, foram usadas diversas técnicas de busca até que o corpo do rapaz foi encontrado.

Leonardo foi a única vítima do Bote

Segundo os bombeiros, quatro pessoas estavam em um barco de madeira que virou no meio da represa. Os Bombeiros relataram ainda que no momento da ocorrência havia várias pessoas passando com jetski na represa. Dos quatro, um conseguiu nadar até a margem e outros dois foram salvos por um casal que estava numa moto aquática. Leonardo Inglaterra acabou afundando num local com profundidade de aproximadamente 10 a 12 metros e pouca visibilidade.

O corpo de Leonardo Inglaterra foi retirado pelas equipes de resgate e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Afogamentos em outra represa

Outro caso em represa deixou equipes dos bombeiros por dois dias buscando dois seguranças que tinham se afogado após o barco em que eles estavam, na Represa do Passaúna, naufragar.

Os corpos dos homens que trabalhavam para uma empresa de vigilância terceirizada para a Sanepar estavam próximos ao barco que virado. Além dessas mortes, um pescador foi encontrado morto quando equipes de socorristas faziam buscas dos vigilantes.