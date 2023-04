Bombeiros contém vazamento perigoso há 18 dias em Paranaguá

O Corpo de Bombeiros do Litoral continua trabalhando no vazamento de Nafta, que aconteceu no dia 9 de abril em Paranaguá. Nenhuma pessoa ficou ferida. O produto é um combustível líquido e muito perigoso, que pode causar explosões, irritação nas vias respiratórias e tonturas.

Em nota nesta quarta-feira (26), os bombeiros informaram que foi realizada uma reunião no gabinete de crise, com representantes de vários órgãos e empresas envolvidas durante o atendimento. O principal objetivo é agilizar o retorno das famílias para suas residências, o que deve acontecer nos próximos dias, junto com a liberação das vias de acesso.

As equipes do Corpo de Bombeiros continuam acompanhando a ocorrência de forma preventiva, acompanhando os monitoramentos em bueiros e em locais específicos da região.

As operações marítimas estão com funcionamento normal. O acesso de veículos terrestres aos píeres público e privado continuam com acesso restrito e monitorado.

