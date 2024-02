A prefeitura de Curitiba começa a entregar pelos Correios, nesta terça-feira, os boletos do IPTU 2024 Curitiba. A emissão da guia para pagamento também já está disponível pelo Curitiba App e pelo site da Prefeitura.

O vencimento do IPTU 2024 Curitiba é 20 de março para pagamento à vista, com desconto de 10%, e também da primeira parcela. O IPTU poderá ser parcelado em dez vezes, de março a dezembro, sempre com vencimento dia 20.

Se a data cair em um fim de semana ou feriado, o IPTU 2024 de Curitiba poderá ser pago até o próximo dia útil subsequente.

Esse é o segundo ano consecutivo em que o desconto para pagamento à vista será de 10%. Até 2022, a redução era de 4%.

O IPTU 2024 incide sobre 966.843 imóveis, dos quais 135 mil (14%) serão isentos, volume maior que no ano passado, de 127 mil.

Como pagar o IPTU 2024 Curitiba?

Como nos anos anteriores, o contribuinte receberá em casa o documento para pagamento à vista e da primeira parcela. As demais parcelas devem ser emitidas no site da Prefeitura ou pelo Curitiba App, disponível na Play Store para usuários Android ou na Apple Store para usuários do sistema iOS, da Apple.

