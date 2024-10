Bazar em Curitiba tem peças a partir de R$ 10 neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional bazar beneficente do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) ocorre neste sábado (19), em Curitiba. Peças de roupas novas e usadas, entre outros itens, poderão ser encontrados com preços a partir de R$ 10.

De acordo com a organização, as peças disponíveis estão em bom estado de conservação. As roupas são vindas de doações.

A renda obtida na venda dos produtos colaboram no funcionamento de projetos que atendem as pessoas em vulnerabilidade social.

Leia também:

Bazar Provopar em Curitiba

Endereço: Rua Hermes Fontes, 315 – Batel

Data: 19 de outubro (sábado)

Horários: das 10h às 14h