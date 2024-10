Roda de Samba do Rotary Curitiba arrecada para projetos sociais

Que tal curtir um sábado (19) com samba do bom, amigos, diversão e ainda fazer o bem? Essa é a proposta do 7ª Roda de Samba do Rotary Club de Curitiba III Milênio. Os ingressos custam apenas R$ 35 (+ taxa adm) e inclui para o convidado um caneco personalizado do evento. A animação fica por conta do grupo Linha de Samba.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar a manter os projetos sociais tocados pelo Rotary, como o Linha de Leitura, Jovem Destaque, Robótica Sustentável e Música para Crianças.

A festa rola das 12h às 17hy no Dona Madalena, que fica na Rua Chile, 2111, no Água Verde. “Venha se divertir e fazer a diferença conosco! Junte-se a nós e transforme diversão em solidariedade!”, diz o convite pro evento.

>>> Os ingressos podem ser adquiridos neste link, pelo Sympla!