Jockey Club promove corrida de cavalos neste fim de semana; entrada é gratuita

O Jockey Club do Paraná, em Curitiba, estará aberto neste fim de semana com corridas de cavalo ao vivo. Serão 10 páreos que vão acontecer no domingo (20), a partir das 13 horas. A entrada é gratuita.

O destaque da programação será o Festival Pegasus Brasil 2024, com várias modalidades e a participação de alguns dos melhores cavalos em atividade no país. O VII Pegasus Brasil será a 9ª prova do dia e em pista de areia.

As demais provas do hipódromo serão em pista de grama, conforme divulgado pela organização. Veja a programação completa.

Além da corrida de cavalos, Jockey Clube vai ter almoço neste fim de semana

A expectativa é de que haja grande movimentação no local devido a realização do Festival. O tradicional Almoço no Jockey será oferecido por adesão ao público em geral, a partir das 12h. A entrada para o Jockey Clube e o estacionamento são gratuitos.

Considerado um dos mais antigos e o terceiro maior hipódromo do Brasil, o Jockey Clube do Paraná foi inaugurado em dezembro de 1873, no bairro Prado Velho. Em 1899, a entidade se mudou para o Guabirotuba e foi em 1955 para o endereço atual, tombado pelo Estado.

O Jockey Clube do Paraná fica na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2299, no bairro Tarumã, em Curitiba.