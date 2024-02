O Balé Teatro Guaíra realizará uma oficina gratuita de dança com tema de improvisação, em Curitiba. A atividade inicia a partir do dia 19 de fevereiro e faz parte do projeto Escambo Cinético, promovido pelo Centro Cultural Teatro Guaíra em parceria com o Balé e a Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra (ABABTG).

As inscrições são gratuitas e iniciam às 10 horas desta sexta-feira (02) de forma online. O projeto, iniciado em 2023, vai oferecer sete oficinas ao todo – duas já ocorreram ano passado. As próximas ainda serão anunciadas.

A oficina “Contato Improvisação”, ministrada pelos professores convidados Yiuki Doi e Ralf Jaroschinski, aborda um estilo de dança de contato com o outro e com o espaço. Os movimentos que surgem da técnica lidam com a inércia, o momento, o desequilíbrio e o inesperado, podendo ir de um alto nível aeróbico a uma quietude física.

A oficina tem duração de duas semanas, com aulas diárias de 1h30 – total de 10 aulas. Nesse período de imersão, os inscritos também serão convidados a acompanhar dois ensaios do Balé Teatro Guaíra e a participar de duas rodas de conversas entre elenco e convidados.

O número de vagas é limitado a 15 pessoas. A seleção dos integrantes será por ordem de inscrição, priorizando o rodízio de participantes. Os inscritos que já participaram em uma oficina entram em lista de espera para vagas ociosas em outras oficinas. Assim, são privilegiados aqueles que ainda não participaram.

Oficinas gratuitas de dança em Curitiba

Aulas: de 19 a 23 de fevereiro e de 26 de fevereiro a 1º de março, das 8h30 às 10h

Ensaios e rodas de conversas: dias 23 de fevereiro e 1º de março, das 10h15 às 12h30

Local: Estúdio do Balé Teatro Guaíra – Teatro Guaíra (entrada pela portaria da Rua Amintas de Barros), abertura da sala a partir das 8h.

Inscrições: das 10h do dia 2 de fevereiro às 18h do dia 9 de fevereiro pela internet.

A confirmação das inscrições será por meio do e-mail ou número de WhatsApp informados no formulário, até às 18h do dia 15 de fevereiro. Dúvidas e informações pelo WhatsApp: (41) 99757-0770.

