A Sanepar informa que, neste sábado (20), 16 bairros de Curitiba podem ficar sem água ou com menos pressão na rede. O problema nessas regiões ocorre por conta da queda de energia no Reservatório Cajuru.

A companhia de energia foi acionada mas ainda não deu previsão de retomada no fornecimento elétrico. A possível previsão é de normalização no abastecimento no início da noite, de forma gradativa.

A Sanepar orienta para priorizar a água tratada para higiene e alimentação. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

Lista de bairros que podem ficar sem água neste sábado em Curitiba

Água Verde

Batel

Rebouças

Cabral

Juvevê

Hugo Lange

Alto da Glória

Centro

Jardim Social

Bacacheri

Alto da XV

Tarumã

Capão da Imbuia

Jardim Botânico

Cristo Rei

Prado Velho

Falta de água em Curitiba? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

