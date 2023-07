O avião Piper Arrow desaparecido na manhã de segunda-feira (3) na Serra do Mar do Paraná, com 2 servidores do Paraná e o piloto a bordo, pertence a um homem investigado desde o início dos anos 2000 em casos de contrabando de cigarros. João Cezar Passos, de Guaíra, região de fronteira entre Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, consta como proprietário da aeronave, segundo os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ele chegou a ser preso em 2002 na Operação Nicotina, após a Polícia Federal apreender na Bahia um caminhão com 330 caixas de cigarros falsificados. A aeronave e os tripulantes ainda não foram encontrados.

+Leia mais! Servidores podiam estar voando no avião que desapareceu na Serra do Mar?

Passos também já foi investigado em outros casos de contrabando, entre eles, um processo que tramitou na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. O processo resultou de uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) apresentada depois que policiais federais apreenderam dois caminhões carregados com um total de 1.280 caixas de cigarros, em 2007. Mas a denúncia não prosseguiu, já que não foram encontradas provas suficientes que atrelassem o nome de Passos, citado pelo motorista de um dos caminhões, à propriedade dos veículos.

+Leia mais! Avião desaparecido no Paraná: Vídeo mostra imensidão da área de buscas na Serra

Na época da Operação Nicotina, gravações telefônicas autorizadas pela Justiça demonstraram a participação do proprietário da aeronave na introdução ilegal de cigarros falsificados no Brasil, assim como a aplicação dos recursos ilícitos em nome de terceiros, ocultando sua origem e propriedade, além de enviar ilegalmente recurso ao exterior. Ele foi liberado por um habeas corpus.

Conforme divulgado pela Gazeta do Povo em 2014, João Cezar Passos detinha a Companhia Paraguaia de Tabacos S.A. (Tabapar), em sociedade com o ex-deputado paraguaio José Sabastian Burró Franco, e era acionista na Tabacalera Mediterrâneo e na South American Tobaccos.

A Tabapar foi alvo de investigações no Paraguai em 2004 e Franco também chegou a ter ordem de prisão decretada no país em 2019 por crimes de suborno, contrabando e formação de quadrilha, conforme noticiou à época o jornal paraguaio ABC.

Leia mais!

>> Avião desaparecido no Paraná: buscas com aeronaves na Serra do Mar entram no 4º dia

>> Último contato do piloto e forte estrondo; Tudo o que se sabe sobre o desaparecimento de avião no Paraná

>> Avião desaparecido no Paraná: ‘pente fino’ com 50 bombeiros na Serra do Mar

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá